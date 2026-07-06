به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بحرینی نقاش بوشهری که تابلوی «عروج» را در قالب رویداد «نقش میان میدان» خلق کرده است، گفت: این تابلوی نقاشی درباره عروج رهبر شهید است که با نمایی از ملکوت، ورود امام شهید را به ملکوت نشان می‌دهد.

وی افزود: تولید این اثر با استفاده از تکنیک اکریلیک روی بوم از روز شنبه ۱۳ تیرماه آغاز شده و با توفیق الهی به پایان رسیده است..

این هنرمند ضمن اظهار تاسف از عدم توفیق دیدار رهبر شهید، به ادای دین خود به واسطه خلق پنج اثر دیگر در چند روز اخیر اشاره کرد.

گفتنی است؛ هفتمین رویداد «نقش میان میدان» با موضوع عروج رهبر شهید با خلق دو اثر هنری توسط سه هنرمند، زیر پل حافظ برگزار شد. در این رویداد، از شنبه ۱۳ تیرماه برای نخستین بار در یک رویداد، شاهد خلق دو اثر هنری توسط سه نقاش از استان‌های اصفهان، قم و بوشهر بودیم.

طبق برنامه‌ریزی مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری، در هفتمین رویداد هنری «نقش میان میدان»، امیر تدین از اصفهان و سیدعلی قافله‌باشی از قم به اجرای تابلویی بزرگ با ابعاد ۲ متر در ۶ متر به موضوع عروج رهبر شهید پرداختند. همچنین علی بحرینی از بوشهر اثر دیگری با همین مضمون خلق کرده است.