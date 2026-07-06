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رئیس جمعیت هلالاحمر ورامین از استقرار ۷۰ نیروی عملیاتی، امدادی و تیم سحر این جمعیت در مصلای امام خمینی (ره) برای پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خطیبی از استقرار نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر ورامین در مصلای امام خمینی (ره) برای پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که رئیس جمعیت هلالاحمر ورامین است، اظهار کرد: از ساعت ۴ بامداد روز جمعه ۱۲ تیرماه، نیروهای عملیاتی، تیم سحر و خودروهای امدادی این جمعیت برای پوشش امدادی مراسم به مصلای تهران اعزام شدند.
خطیبی افزود: هلالاحمر ورامین با بهکارگیری ۷۰ نیروی عملیاتی، امدادی و تیم سحر شامل پرسنل، امدادگران، نجاتگران و اعضای جوانان، به همراه ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، در قالب شش پست امدادی در شمالغرب مصلای تهران در حال ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتهای روانی به زائران است.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ورامین با اشاره به میزبانی این شهرستان از زائران استان یزد، تصریح کرد: هشت تیم امدادی خواهر و برادر به همراه دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی ست نجات نیز در شهرستان برای خدمترسانی به زائران مستقر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این طرح تاکنون، ۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدهاند و ۱۶۰ نفر نیز خدمات سرپایی از جمله پانسمان، رسیدگی به گرمازدگی، کنترل فشار خون، افت قند خون و خونریزی دریافت کردهاند و عملیات امدادرسانی همچنان با آمادگی کامل ادامه دارد.