به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رائد فریدزاده، حبیب ایل‌بیگی، محمد حمیدی‌مقدم، علیرضا اسماعیلی، شهرزاد راستانی، مسعود نجفی، بهمن حبشی، حسین یزدان‌شناس و مجتبی بهزادیان، از مدیران سازمان سینمایی، در این مراسم حضور داشتند و مسیر مؤسسه سینماشهر تا تئاتر شهر را در کنار مردم عزادار طی کردند.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از دو روز برگزاری آیین وداع در مصلای امام خمینی (ره)، از ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران آغاز شد. بر اساس گزارش‌های اولیه، مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم از ساعات اولیه بامداد مملو از جمعیت عزادار است.

روز‌های شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) تهران، روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم؛ مراسم تشییع در تهران. روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم؛ مراسم تشییع در شهر قم است.

همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.