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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: کیفیت بنزین عرضه شده در خوزستان مطابق با استانداردهای ملی است و هماستانیها نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون در پاسخ به برخی پرسشها و نگرانیهای شهروندان، بر تطابق کامل کیفیت بنزین عرضه شده در این منطقه با استانداردهای ملی تأکید کرد و اظهار داشت: بنزینهای عرضه شده در این منطقه که از پالایشگاه آبادان تأمین و در چارچوب استانداردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران توزیع میشوند.
وی با اشاره به فرآیند نظارتی این شرکت افزود: کنترل کیفیت این سوخت، هم در مسیر انتقال از طریق خط لوله و هم در سطح تمامی جایگاههای سوخت بهصورت مستمر و دورهای توسط کارشناسان مورد پایش قرار میگیرد تا از سلامت و کیفیت محصول ارائهشده به مصرفکنندگان اطمینان حاصل شود.
ایدون همچنین در خصوص گزارشهای مربوط به افزایش میزان مصرف سوخت در خودروها اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به گرمای شدید هوا و شرایط محیطی حاکم بر استان، افزایش مصرف سوخت در این بازه زمانی امری طبیعی تلقی میشود و ارتباطی به کیفیت بنزین عرضه شده ندارد.