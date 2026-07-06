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حضور پرشور مردم داغدار از سحرگاه امروز برای بدرقه امام شهیدشان

از سحرگاه امروز مردم میزبان رهبر شهید شدند و با قدم هایشان قائد شهید را بدرقه می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۴:۰۷
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور باشکوه مردم ، اقتدار ، عزت
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