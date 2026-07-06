به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری، در بازدید اعضای کمیته پشتیبانی از موکب استان در شهر مقدس قم گفت:تمامی تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی، پشتیبانی و ارائه خدمات رفاهی به زائران پیش‌بینی شده و موکب استان با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی است.

کمال اکبریان افزود: روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف موکب به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات شایسته به زائران انجام شده است.

به گفته وی موکب استان در شهر مقدس قم با هدف استقبال، اسکان و خدمت‌رسانی به زائران اعزامی چهارمحال و بختیاری و دیگر زائران، تا پایان مراسم به‌صورت مستمر آماده ارائه خدمات خواهد بود.