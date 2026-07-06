کشف انبار قاچاق ۲۷۰۰ میلیاردی ماشین آلات راهسازی
فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف انبار قاچاق ماشین آلات راهسازی در عسلویه به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی یک باب انبار محل دپوی قاچاق ماشین آلات راهسازی در شهرستان عسلویه را شناسایی که پس از اخذ مجوز قضایی با اعزام گروه عملیاتی به محل مورد نظر و با همکاری ماموران انتظامی آن شهرستان نسبت به بازرسی از انبار اقدام که تعداد ۱۸ دستگاه ماشین آلات راهسازی از نوع غلطک کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه انبار مورد نظر مهروموم و در این راستا یک نفر شناسایی و دستگیر شد، عنوان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالای کشف شده دوهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.
سردار حیدر سوسنی به شهروندان توصیه کرد: به منظور مقابله و مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق، موارد مشکوک را به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و یا خط تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند.