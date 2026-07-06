به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ،معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران و مجاوران در آیین تشییع و خاکسپاری، تمامی ظرفیت‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حالت آماده‌باش قرار گرفته و خدمات دارویی بدون وقفه به مردم ارائه خواهد شد.

روحبخش افزود: در حال حاضر ۱۲۶ داروخانه شبانه‌روزی در سطح شهر مشهد فعال هستند و برای تسهیل دسترسی شرکت‌کنندگان در مراسم به خدمات دارویی، ۳۵ داروخانه غیربیست‌وچهارساعته مستقر در محدوده حرم مطهر رضوی و مسیر‌های تعیین‌شده برای تشییع نیز تا پایان مراسم به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به وضعیت ذخایر دارویی استان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی با حوزه درمان، تمامی اقلام دارویی مورد نیاز داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پیش از آغاز مراسم تأمین و توزیع شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در عرضه دارو وجود ندارد.

روحبخش با تأکید بر آمادگی کامل شبکه دارویی مشهد گفت: تمام تمهیدات لازم برای پاسخگویی به نیاز‌های دارویی زائران و مجاوران اندیشیده شده است تا خدمات سلامت در طول برگزاری این مراسم باشکوه بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یابد.

وی گفت: از شهروندان و زائران خواسته می شود در صورتی که داروی مورد نیاز خود را در یک داروخانه پیدا نکردند، از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آخرین وضعیت موجودی و محل عرضه آن در داروخانه‌های سطح شهر مطلع شوند.