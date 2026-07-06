نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: شرکت در تشییع رهبر عظیم‌الشان به منزله بیرون کشیدن دشمن آمریکایی صهیونی از توهم و کشیدن دندان طمع آن دشمن غدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت الله سیدحسن عاملی، روز یکشنبه با انتشار ویراستی، افزود: شرکت در تشییع رهبر عظیم الشان به معنای خدمت به امنیت پایدار کشور و در عین حال تجلیل از مجاهدت ۳۷ ساله بزرگ‌فدایی ایران و در یک کلمه ادای دین برای کشور و شهدا در یک لحظه تاریخی است.

وی ادامه داد: از اول کارهایی که خداوند در حق شهدا انجام می دهد، پذیرایی از تشییع کننده های اوست.