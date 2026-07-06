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تمام عزاداران برای بازگشت، در همان محلهایی که هنگام ورود به تهران از اتوبوسها پیاده شدهاند، حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهرهبرداری شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: اتوبوسها به محض تکمیل ظرفیت و بر اساس فهرست مسافران، حرکت خود را به سمت اصفهان آغاز خواهند کرد و فرایند بازگشت با هماهنگی کامل و برنامهریزی انجام میشود.
حسین پناهی با اشاره به گستردگی عملیات حملونقل عزاداران افزود: شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان روز گذشته با بهکارگیری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۸ خودروی سوخترسان و امدادی و ۴۵۰ نفر از کارکنان، حدود هشت هزار نفر از شهروندان اصفهانی را برای حضور در آیین بدرقه رهبر شهید به تهران منتقل کرد.
وی گفت: انتقال چهار هزار نفر از عزاداران به شهر قم با استفاده از ۱۲۰ دستگاه اتوبوس نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد و تمام عملیات جابهجایی و پشتیبانی با بیشترین ظرفیت و آمادگی کامل در حال انجام است.
پناهی از شهروندان خواست با رعایت زمانبندی اعلامشده و حضور در محلهای تعیینشده، عوامل اجرایی را در انجام بهتر عملیات بازگشت همراهی کنند.