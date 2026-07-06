وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خلیل عظیم جمعیت در مراسم تشییع، نشانه قدرشناسی و قدردانی از رهبر شهیدشان است.

سید محمد اتابک در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حضور پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را نماد قدرشناسی، عشق و وفاداری ملت ایران به رهبری دانست و تأکید کرد: حضور گسترده مردم، نشانه وابستگی، نشانه عشق به رهبر و قدردانی از رهبریتی است که ۳۷ سال کشو ر را به این عزت رسانده است.

وی افزود: امروز جهانیان دیدند که این مردم قدرشناس چگونه برای سپاسگزاری، تشییع و خون‌خواهی رهبر شهید خود به صحنه آمدند و این خیل عظیم جمعیت، نشانه قدرشناسی، وابستگی، عشق به رهبر و قدردانی از رهبری است که کشور را طی ۳۷ سال به عزت رساند.

سید محمد اتابک گفت: همه کسانی که تا پیش از این درباره ایران تصور می‌کردند کشوری است که می‌توان حتی با نگاه سوء به آن نگریست، امروز باید در قضاوت خود تجدیدنظر کنند.

اتابک اضافه کرد: دولتمردان باید گوش به فرمان رهبر جدید باشند و شرایطی فراهم کنند که مردم ثمره این وفاداری و همراهی خود را در خدمات شایسته و کامل دستگاه‌های اجرایی مشاهده کنند.