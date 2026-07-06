همزمان با برگزاری آیین های وداع و تشییع رهبر شهیدانقلاب، مردم باروق آذربایجان غربی، به مقام شامخ آقای شهید ایران ادای احترام و برخونخواهی و ادامه راه و مکتب قائد شهید امت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، مردم شهرستان باروق با حضور گسترده در مراسمی باشکوه، ضمن ادای احترام به مقام والای شهید، یاد و خاطره ایثار و فداکاری‌های ایشان را گرامی داشتند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از نیرو‌های انقلابی حضور داشتند و با مرثیه‌سرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با ابراز همدلی و وحدت، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.