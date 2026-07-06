رگبار‌های موقتی، خفیف و پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط نیمه شمالی و افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط نیمه جنوبی آذربایجان غربی پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارندگی در سطح استان بودیم، بطوریکه ایستگاه سلماس با ۱۰.۹ میلی متر بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص داد و در مرکز استان نیز ۶.۰ میلیمتر بارندگی گزارش شد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تضعیف امواج تراز میانی جو، هرچند از امروز شاهد کاهش فعالیت امواج بارشی در استان خواهیم بود، اما همچنان رگبار‌های موقتی، خفیف و پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط نیمه شمالی استان تا اواخر هفته جاری دور از انتظار نخواهند بود و البته در طی این مدت احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد شمالی استان و افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط نیمه جنوبی استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی نیز برای روز‌های پایانی هفته جاری روند نسبی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های باروق با ۳۵.۶+ و تخت سلیمان تکاب با ۱۱.۰+ درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۴.۶+ تا ۲۹.۴+ درجه سلسیوس گزارش شد.