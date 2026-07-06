پخش زنده
امروز: -
خبرنگاران تاریخسازترین وداع قرن را لحظه به لحظه ثبت و روایت میکنند؛ وداعی پرشور با رهبر شهید.
خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز دوشنبه، ۱۵ تیرماه خیزش عظیم و بیسابقه مردم در تشییع رهبر شهید را روایت میکنند.
گفتنی است؛ مراسم بدرقه آقای شهید ایران فردا سه شنبه، ۱۶ تیرماه در شهر قم، چهارشنبه، ۱۷ تیرماه در کشور عراق و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مقدس مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می شود.
|بیشتر بخوانید؛
|
|قیومی - میدان انقلاب - ۱۲:۴۸
|قناعتی - خیابان سعیدی - ۱۳
|فرزانه آذرفام - گزارش در خبر ۱۳
|مردانی - روبروی دانشگاه تهران - ۱۳:۳۰
|اعظمی - بزرگراه لشکری، تهرانسر - ۱۳:۴۰
|حسینی بای - تصاویر هوایی - ۱۴
|
|
|
رنجبر - گزارش در خبر ۱۴
|
قیومی - تقاطع یادگار امام - ۱۴:۲۷
|نوایی - گزارش در خبر ۱۴
|
|
|
|
سلیمانی - پل اکباتان - ۱۵:۳۰
|
نسرین بیک پور - گزارش در خبر ۱۶
|
فاطمه هنرور - گزارش در خبر ۱۷
|
|
|
|
عالیشوندی - چرخگر - گزارش در خبر ۱۸
|
زینب چخماقی - گزارش در خبر ۲۱
|
عارف جعفری - گزارش در خبر ۲۱