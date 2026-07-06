خبرنگاران تاریخ‌سازترین وداع قرن را لحظه به لحظه ثبت و روایت می‌کنند؛ وداعی پرشور با رهبر شهید.

خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز دوشنبه، ۱۵ تیرماه خیزش عظیم و بی‌سابقه مردم در تشییع رهبر شهید را روایت می‌کنند.

گفتنی است؛ مراسم بدرقه آقای شهید ایران فردا سه شنبه، ۱۶ تیرماه در شهر قم، چهارشنبه، ۱۷ تیرماه در کشور عراق و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مقدس مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می شود.