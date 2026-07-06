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تمهیدات لازم برای اعزام بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از دلدادگان ولایت در شهرستان سرخس با سازماندهی ۳۶ دستگاه اتوبوس فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه سپاه و دبیر ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی شهرستان سرخس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت محض از ولایتفقیه، گفت: حضور حماسی در مراسم وداع با پیکر مطهر امام جامعه، تجدید بیعتی دوباره با ستون خیمه انقلاب اسلامی است که دشمنان نظام را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهد گذاشت.
سرهنگ مجید آذرکیش افزود: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از دلدادگان ولایت در شهرستان سرخس با سازماندهی ۳۶ دستگاه اتوبوس فراهم شده و این کاروان صبح روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با نظم و شکوه به سمت محل برگزاری مراسم اعزام خواهد شد.
وی بر ضرورت خدمترسانی مطلوب به زائران تأکید کرد و ادامه داد: در کنار برنامهریزی برای اعزام کاروانها، هماهنگیهای گستردهای نیز به منظور اسکان و پذیرایی از زائران انجام شده است.
آذرکیش گفت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با مسئولیت ستاد قرآن و عترت شهرستان سرخس، از روز یکشنبه در محل کمپ الغدیر مشهد خدمات گستردهای از جمله توزیع روزانه حدود ۴۰ هزار پرس غذا در هر وعده، استقرار بیمارستان سیار، راهاندازی هشت ایستگاه خدمترسانی، توزیع روزانه حدود ۱۰۰ هزار بطری آب معدنی، سازماندهی گروههای خدماتی و حراستی و همچنین اسکان ۴۰ هزار نفر از ثبتنامکنندگان را ارائه خواهد کرد.
وی افزود: همچنین شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد سرخس و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق از روز سهشنبه در محل خیابان خرمشهر، ۱۵۰ متری میدان ۱۵ خرداد مشهد، با توزیع ۵۰ هزار بطری آب معدنی، ۱۰ تن هندوانه، ۶ هزار لیتر شربت و ۵ هزار کیک به همراه ۵ هزار آبمیوه سرد یا وعده آش و عدسی، به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش گروههای جهادی در خدمترسانی به زائران، ادامه داد: گروههای جهادی شهرستان نیز همزمان با برگزاری مراسم، با استقرار گروههای سیار در مسیرهای منتهی به محل تشییع، نسبت به توزیع آب معدنی میان زائران و عزاداران اقدام خواهند کرد تا بخشی از نیازهای رفاهی شرکتکنندگان در این اجتماع عظیم مردمی را تأمین کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سرخس با اشاره به پیشبینی محل اسکان گفت: با هماهنگی سپاه شهرستان، ظرفیت اسکان ۲ هزار نفر در مسجد المنتظر مشهد فراهم شده و متقاضیان میتوانند با هماهنگی مسئول اردویی سپاه شهرستان از این امکان بهرهمند شوند.
وی افزود: مردم سرخس همواره در بزنگاههای حساس تاریخی پیشگام بودهاند و این بار نیز با قلوبی سرشار از اندوه، اما با عزمی راسخ، ارادت و وفاداری خود را به آرمانهای رهبر شهید انقلاب به نمایش خواهند گذاشت.
وی در ادامه با بیان اینکه تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب جلوهای از انسجام ملی و وحدت امت اسلامی در برابر جبهه استکبار است، تصریح کرد: امیدواریم با عنایات حضرت بقیهاللهالاعظم (عج)، این حضور حماسی مرهمی بر دلهای داغدار امت حزبالله باشد و ملت ایران با صلابت، مسیر نورانی انقلاب اسلامی را ادامه دهد.