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در ادامه برگزاری مراسم تشییع پیکر امام مجاهد شهید انقلاب اسلامی، معاونت برونمرزی صداوسیما با رویکردی لحظهمحور و چندزبانه این رویداد را در گسترهای بینالمللی پوشش میدهد.
به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، از ساعات آغازین مراسم، شبکههای تلویزیونی و رادیویی این معاونت در قالب ارتباطهای زنده، گزارشهای اختصاصی و ارسال مستمر تصاویر میدانی، روند برگزاری آیین تشییع را برای مخاطبان جهانی بهصورت لحظهبهلحظه پوشش میدهند.
همزمان، جریان انتشار محتوا در بسترهای دیجیتال نیز فعال است و خبرها، ویدئوها و گزارشهای تکمیلی به زبانهای مختلف منتشر میشود تا روایتی دقیق و فراگیر از این رویداد تاریخی در اختیار مخاطبان منطقهای و بینالمللی قرار گیرد.