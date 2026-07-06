به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، از ساعات آغازین مراسم، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این معاونت در قالب ارتباط‌های زنده، گزارش‌های اختصاصی و ارسال مستمر تصاویر میدانی، روند برگزاری آیین تشییع را برای مخاطبان جهانی به‌صورت لحظه‌به‌لحظه پوشش می‌دهند.

هم‌زمان، جریان انتشار محتوا در بستر‌های دیجیتال نیز فعال است و خبرها، ویدئو‌ها و گزارش‌های تکمیلی به زبان‌های مختلف منتشر می‌شود تا روایتی دقیق و فراگیر از این رویداد تاریخی در اختیار مخاطبان منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد.