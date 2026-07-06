به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران استان به‌منظور هماهنگی در ارائه خدمات به زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران در استان قم گفت: با هدف تأمین سلامت زائران و ارائه خدمات فوریتی و درمانی در مراسم شکوهمند بدرقه قائد شهید امت و ارائه خدمات پزشکی موردنیاز، بیمارستان ۶۴ تخته تخصصی و فوق ‌تخصصی سیار شهید آیت‌الله صدوقی نیروی زمینی سپاه اصفهان از روز شنبه ۱۳ تیرماه در محل ورودی مسجد مقدس جمکران از سمت حرم مطهر استقرار یافت.

منصور شیشه‌ فروش افزود: این بیمارستان با داشتن بیش از ۸۶ نفر تیم پزشکی، پرستاری و نیروی درمان در رشته‌های داخلی، اطفال، جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان، طب اورژانس و نیز امکانات و تجهیزات پاراکلینیک، آزمایشگاه، تصویربرداری، رادیولوژی و داروخانه، روزانه به بیش از ۲۰۰۰ نفر از مراجعان خدمت‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: از سوابق ارزشمند خدمات‌رسانی درمانی این بیمارستان سیار در چند سال گذشته تا کنون، استقرار و خدمات‌رسانی به بیماران و حادثه‌دیدگان درمناطق شرق، جنوب و غرب کشور ازجمله درحادثه زلزله سرپل ذهاب استان کرمانشاه و خدمات‌رسانی درمانی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و نیز امدادرسانی درمانی در سیل استان‌های خوزستان، لرستان و گرگان و خدمات‌رسانی دراستان‌های قم، مازندران ،تهران و شهرستان کاشان در زمان فراگیری کرونا و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز مهران در سال گذشته است.