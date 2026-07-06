به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد، در نشست خبری با تشریح برنامه‌های اعزام و خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس گفت: امروز و فردا، ۲ هزار زائر از شهرستان بجنورد در قالب ۵۰ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام می‌شوند که از این تعداد، هزار و ۳۰۰ نفر خواهر و ۷۰۰ نفر برادر هستند.

وی افزود: برای ساماندهی زائران، حدود ۵۰ هزار نفر در سامانه مربوط ثبت‌نام شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان و ارائه خدمات به آنان انجام شده و در این راستا، ۱۰ مدرسه، ۱۰ مسجد، حسینیه‌ها و سایر اماکن مذهبی برای اسکان زائران پیش‌بینی شده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به استقرار مواکب در مشهد گفت: مواکب خراسان شمالی در منطقه ۲ مشهد مستقر خواهند بود و علاوه بر دو موکب خدمات رسان، دو موکب فرهنگی نیز در این شهر فعالیت خواهند کرد.

قدیمی همچنین از راه اندازی یک موکب محوری در منطقه باباامان بجنورد خبر داد و افزود: با توجه به پیش‌بینی تردد حدود هفت میلیون نفر از محور خراسان شمالی، به‌ویژه زائران استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و دیگر استان‌های همجوار، زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران فراهم شده است.

وی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان برای راه‌واندازی مواکب و اجرای برنامه‌های فرهنگی همکاری کرده‌اند و در موکب باباامان نیز خدماتی همچون تعمیر خودرو، خدمات سلامت و بهداشت، پذیرایی و سایر خدمات رفاهی به زائران ارائه خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد افزود: در این موکب، برای هر وعده غذایی امکان پذیرایی از حدود پنج هزار نفر فراهم شده است و ۳۲ ایستگاه صلواتی نیز در سطح شهر و مسیر‌های تردد، به مدت پنج روز به عزاداران خدمات ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: خدمات‌رسانی در مسیر رفت زائران طی روز‌های ۱۶ و ۱۷ تیرماه در مسیر خروجی به سمت مشهد و در مسیر بازگشت نیز در روز‌های ۱۹ و ۲۰ تیرماه در محور مشهد به بجنورد انجام خواهد شد.

قدیمی با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد اسکان گفت: ظرفیت اسکان بیش از ۵۰ هزار نفر با استفاده از مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا فراهم شده است.

وی همچنین از اجرای پویش خانه رهبر شهیدم خبر داد و افزود: استقبال مردم از این پویش مطلوب بوده و تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر منازل خود را برای اسکان زائران در سامانه مربوط ثبت کرده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد در پایان با قدردانی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی گفت: برای ارائه خدمات در مواکب، اعزام ۳۰۰ نفر نیروی خدمت‌رسان برنامه‌ریزی شده است تا خدمات مورد نیاز زائران به بهترین شکل ارائه شود.