این روزها، جای جای ایران، یکپارچه و استوار، تجلی گاه اقتدار و شکوه مراسم تشییع پیکر پاک امام شهید امت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اهالی دارالمومنین و دارالمجاهدین هم با برگزاری همایش و دسته عزاداری با رهبر شهید انقلاب وداع کردند.

همزمان با سالروز سفر تاریخی آقای شهید ایران به استان، و همزمان با تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب در تهران، مردم همدان با تجمع در میدان امامزاده عبدالله، این مکان مقدس را به محلی برای ابراز ارادت خود به ایشان تبدیل کردند.

وداع مردم با آقای شهید ایران، روایتی از یک دلدادگی ابدی با رهبری الهی است که بر عزت اسلام و ایران افزود و راه اعتلای کشور را هموار کرد.

همدانی‌ها با برگزاری این همایش عزاداری، اعلام کردند که نام و راه رهبر شهید، فراتر از زمان و مکان، در حافظه این سرزمین و در قلب نسل‌های آینده خواهد ماند.