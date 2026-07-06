ائتلاف فلسطین در انگلیس، از مخالفان نژادپرستی، آپارتاید و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی خواست روز شنبه ۱۸ ماه ژوئیه، ۲۷ تیر ماه، در حمایت از فلسطین در لندن تظاهرات کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "ائتلاف جنگ را متوقف کنید" (Stop the War Coalition) در اطلاعیه‌ای نوشت:" "ائتلاف فلسطین" تظاهرات ملی در لندن را برای شنبه ۱۸ ژوئیه و پیش از روی کار آمدن نخست وزیر جدید انگلیس فراخوانده است، حمایت از اسرائیل نقش کوچکی در سرنگونی استارمر، نخست وزیر مستعفی نداشت و ما به نسخه نمایشی نیاز داریم تا پیامی روشن به جانشین او ارسال کنیم: «نه به جنگ» - «به نسل‌کشی پایان دهید»