به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: مساحت هزار و ۹۳۶ مترمربع از اراضی ملی واقع در مرتع بوشاد کلاته درویش مورد تخریب و تصرف قرار گرفت و برای متخلف، پرونده‌ ای تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد.

کرباسچی افزود: این اراضی با توجه به نزدیکی به مرکز استان و منطقه خوش آب و هوا از ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده و همین موضوع اهمیت حفاظت و صیانت از آن را دوچندان می‌کند.