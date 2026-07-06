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پرونده تخلف برای تصرف هزار و ۹۳۶ مترمربع از اراضی ملی در مرتع بوشاد و کلاته درویش بیرجند تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: مساحت هزار و ۹۳۶ مترمربع از اراضی ملی واقع در مرتع بوشاد کلاته درویش مورد تخریب و تصرف قرار گرفت و برای متخلف، پرونده ای تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد.
کرباسچی افزود: این اراضی با توجه به نزدیکی به مرکز استان و منطقه خوش آب و هوا از ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده و همین موضوع اهمیت حفاظت و صیانت از آن را دوچندان میکند.