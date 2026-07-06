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بر اثر تیراندازی در شهر پنساکولا در ایالت فلوریدا، یک جوان ۱۹ ساله کشته شد و شش نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش ایندیپندنت، به گفته پلیس، شامگاه چهارم ژوئیه همزمان با جشنهای روز استقلال آمریکا، صدها نوجوان و جوان بدون همراهی والدین، از جمله دانشآموزان مقطع راهنمایی، در منطقه ای تجمع کرده بودند. حدود ساعت ۱:۲۰ بامداد صدای تیراندازی شنیده شد. پلیس اعلام کرده است که این حمله هدفمند بوده و تصادفی نبوده است.
اریک وینستروم، رئیس پلیس پنساکولا، گفت مأموران حاضر در نزدیکی محل بلافاصله وارد عمل شدند و به هفت قربانی کمکهای اولیه ارائه کردند. یک مرد ۱۹ ساله در محل جان باخت و شش مجروح دیگر، با سنین ۱۶ تا ۲۶ سال، به بیمارستان منتقل شدند و انتظار میرود همگی زنده بمانند.
به گفته پلیس، شواهد اولیه نشان میدهد این تیراندازی هدفمند بوده و احتمال دارد بیش از یک فرد مسلح در آن نقش داشته باشند. تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این حادثه بازداشت نشده است.
رئیس پلیس هشدار داد که در میان جمعیت، کودکان کمسنوسال زیادی حضور داشتند و اگرچه این حادثه بسیار تلخ بود، اما میتوانست تلفات بهمراتب بیشتری بر جای بگذارد.
پلیس همچنین چند نفر را به دلایلی غیرمرتبط با تیراندازی بازداشت کرد؛ از جمله مردی که در حالی که یک اسلحه کمری همراه داشت، اقدام به پرتاب مواد آتشبازی میکرد.
این گردهماییهای بزرگ که معمولاً از طریق شبکههای اجتماعی هماهنگ میشوند، در سالهای اخیر در شهرهای مختلف آمریکا از جمله شیکاگو، دیترویت و واشنگتن افزایش یافته و نگرانی مقامهای پلیس، قانونگذاران و خانوادهها را برانگیخته است.
مایکل آلکازار، استاد جرمشناسی دانشگاه جان جی نیویورک، گفت : این نوع تجمعها به دلیل نقش شبکههای اجتماعی ادامه خواهند داشت و افزود:
«در بیشتر موارد، اینها نوجوانان خوبی هستند که فقط میخواهند خوش بگذرانند، اما ممکن است تحت تأثیر رفتار جمعی قرار بگیرند و تصور کنند هر کاری از آنها برمیآید.»