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اتحادیه فوتبال اروپا در پی تعلیق محرومیتِ بالوگان، بازیکن تیم ملی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ بیانیهای را علیه این اقدام غیرقابل توجیه فیفا صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از واکنشهای منفی به تصمیم فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) برای تعلیق محرومیت فلوریان بالوگان بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) هم با انتشار بیانیهای به این تصمیم جنجالی واکنش نشان داد. در بیانیه یوفا آمده:
تصمیم دیروز مبنی بر تعلیق یکسالهی اجرای محرومیت خودکارِ یکجلسهای برای فلوریان بالوگان پس از دریافت کارت قرمز، از خط قرمز عبور کرد.
گاهی قوانین جای تفسیر دارند، اما در این مورد خاص، اینگونه نیست. محرومیت خودکار یک جلسه پس از دریافت کارت قرمز، یک گزینه سلیقهای نیست و اجرای آن نیازی به تصمیمگیری هیچ نهاد مسئول یا صلاحیتداری ندارد.
وقتی قطعیت قوانین توسط حافظان آن تضمین نشود، یکپارچگی بازی به خطر میافتد و اعتبار یک رقابت زیر سؤال میرود.
ناباوریِ عمیق خود را نسبت به چنین تصمیم بیسابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیهی ابراز میداریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فلوریان بالوگان بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا در دیدار مقابل بوسنی هرزگوین در مرحله یک شانزدهم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد و طبق قوانین باید یک جلسه از همراهی تیمش محروم شود.