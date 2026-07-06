به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان با بیان اینکه درشرایط عادی، روزانه بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در راه‌های این استان ثبت می‌شود، گفت: تردد در محور‌های این استان در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰ درصد افزایش داشت و این میزان امروز دوشنبه به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش رسید.

فرزاد دادخواه با اشاره به استفاده از یک هزار دستگاه اتوبوس و آماده‌باش کامل راه‌های استان برای مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید افزود: محور‌های اردکان–نایین–کاشان–تهران، آزادراه اصفهان–تهران، محور دلیجان، محور آباده–اصفهان، آزادراه ذوب آهن و سایر مسیر‌های پرتردد آماده‌سازی شده‌است.

وی با اشاره به تمهیدات این اداره‌کل برای سهولت تردد زائران، از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل افزایش چشمگیر تردد د محور‌های استان خبر داد و گفت:لکه‌گیری، خط کشی، نصب علائم، ارتقای ایمنی و استقرار گروه‌های ویژه گشت راهداری انجام شده و جرثقیل‌های ۱۰ تُن و بالاتر در نقاط حساس مستقر شده و خودرو‌های گشت نامحسوس نیز با هماهنگی فرمانداران در اختیار پلیس راه قرار گرفته است.

دادخواه در خصوص ظرفیت ناوگان برای اعزام زائران افزود: تمام ظرفیت ناوگان بخش خصوصی برای سفر اصفهان–تهران اختصاص داده شده و فروش بلیت حضوری و غیر حضوری از هفته گذشته آغاز شده است و بازگشت زائران از امروز (دوشنبه) تا روز شنبه آینده با ناوگان عمومی فراهم است.

وی افزود: تعدادی از زائران نیز به قم و سپس مشهد مقدس عزیمت خواهند کرد که فروش بلیت مشهد از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود.

دادخواه با اشاره به راه‌های ارتباطی برای اطلاع از وضعیت جاده‌ها، گفت: زائران می‌توانند با شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، وضعیت لحظه‌ای محور‌های استان را دریافت کنند، همچنین شماره‌های ثابت ۳۷۸۶۸۸۱۲ و ۳۷۸۶۸۸۱۱ برای گزارش مشکلات احتمالی در طول مسیر فعال است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله صبح روز شنبه نهم اسفند سال گذشته وتجاوز هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

آیین وداع با مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) و خانواده ایشان از صبح روزشنبه، ۱۳ تیر باحضور مردم عزادار درمصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شد وتاشامگاه یکشنبه ادامه یافت، تشییع پیکر مطهر ایشان، امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه در پایتخت در حال برگزاری است.

پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس تشییع می‌شود و در حرم ملکوتی امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.