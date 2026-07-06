همزمان با سالروز سفر تاریخی رهبر شهید به استان مرکزی، خاطره پاییز سال ۱۳۷۹ در ذهن مردم دیار آفتاب زنده شد.

دلتنگ آن صدا و آن کلامیم؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز سفر رهبر شهید به استان مرکزی، خاطره سفر تاریخی ایشان در پاییز سال ۷۹ بار دیگر در ذهن مردم این استان زنده شد.

قائد شهید امت در جریان این سفر، از چند شهر استان مرکزی بازدید و در جمع پرشور مردم اراک سخنرانی کردند، ایشان در سخنان خود به جایگاه تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های استان مرکزی و همچنین مفاخر این دیار اشاره کردند و از خمین، زادگاه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، به عنوان خاستگاه نهضت اسلامی ایران یاد کردند.

تصاویر و خاطرات به‌جا مانده از این سفر، همچنان در حافظه مردم استان مرکزی ماندگار است و بسیاری از شهروندان با مرور آن روزها، از تأثیر حضور و رهنمود‌های رهبر شهید در خاطرات خود سخن می‌گویند.

امروز، دلتنگ آن صدا و آن کلامیم؛ اما راهی که ترسیم کرد، ادامه دارد.