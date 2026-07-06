به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی پیرجاهد گفت: عشایر به عنوان ذخایر انقلاب همواره در صحنه های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور دارند و نذر نان نیز جلوه دیگری از این حضور است.

وی افزود: جامعه وفادار عشایر استان اردبیل در راستای ادای دین به خادم‌الرضا و آقای شهید ایران، همگام با سایر اقشار ملت قدرشناس پای کار آمدند و ۱۸ هزار قرص نان با مشارکت فعال شرکت‌های تعاونی عشایری استان تهیه و به مراسم ارسال شد.

مدیرکل امور عشایر اردبیل تصریح کرد: این نذورات خالصانه به صورت یکپارچه و به نمایندگی از زنان و مردان جامعه پرکار عشایر تهیه شده است.

عشایر استان اردبیل با ۲۰ هزار خانوار و با بیش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت ۵.۴ درصد جمعیت استان و ۵.۶ درصد جمعیت عشایر کشور بوده و از ۲ ایل شاهسون و قره داغ و ۲ طایفه مستقل شاطرانلو و فولادلو تشکیل شده است.