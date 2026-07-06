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مدیرکل امور عشایر اردبیل از ارسال ۱۸ هزار قرص نان اهدایی عشایر غیور جهت پذیرایی از عزاداران در مراسم باشکوه تشییع پیکر قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی پیرجاهد گفت: عشایر به عنوان ذخایر انقلاب همواره در صحنه های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور دارند و نذر نان نیز جلوه دیگری از این حضور است.
وی افزود: جامعه وفادار عشایر استان اردبیل در راستای ادای دین به خادمالرضا و آقای شهید ایران، همگام با سایر اقشار ملت قدرشناس پای کار آمدند و ۱۸ هزار قرص نان با مشارکت فعال شرکتهای تعاونی عشایری استان تهیه و به مراسم ارسال شد.
مدیرکل امور عشایر اردبیل تصریح کرد: این نذورات خالصانه به صورت یکپارچه و به نمایندگی از زنان و مردان جامعه پرکار عشایر تهیه شده است.
عشایر استان اردبیل با ۲۰ هزار خانوار و با بیش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت ۵.۴ درصد جمعیت استان و ۵.۶ درصد جمعیت عشایر کشور بوده و از ۲ ایل شاهسون و قره داغ و ۲ طایفه مستقل شاطرانلو و فولادلو تشکیل شده است.