به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، قطعه «آه از آن اسفند» با صدای علیرضا افتخاری منتشر شد.

این اثر، فراتر از یک قطعه موسیقی، روایتی عمیق و سوزناک از اندوه ملی و حسرتِ یک ملت است. شعر این اثر را محمدمهدی سیار سروده، ملودی آن را امیر حقیقت ساخته و تنظیم آن را سید حسین موسوی بر عهده داشته است.

افتخاری با همان طنینِ پراحساس خود، این بار حزنِ جمعی یک ملت را فریاد زده است؛ صدایی که از عمق جان برمی‌خیزد.