مداحان کبودراهنگی در فراق و در وداع با رهبر شهید انقلاب، جدیدترین سروده‌های خود را در وصف قائد شهید امت بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محفلی که هر بیت از آن نشان از عشق و ارادت به امام شهید انقلاب بود.

امام جمعه شیرین سو در این محفل با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به شعر و شاعران گفت: قائد امت، همیشه شعر را بعنوان یک رسانه ماندگار بیان می‌کردند.

سید حسین جعفری مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ نیزگفت: در این هفته به مناسبت وداع و تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب، بیش از ۲۰ برنامه معنوی و فرهنگی در شهرستان برگزار می‌شود.

در این مراسم بیش از ۳۰ شاعر و مداح شرکت کرده بودند.