معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: با موافقت استاندار، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد‌رضا پاکروان با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم هرمزگان در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، افزود: این تصمیم با هدف تأمین ایمنی سفر‌های بازگشت کاروان‌های عزادار و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در استان گرفته شده است.

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وی افزود: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

معاون استاندار هرمزگان گفت: شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز، شعب ویژه بانک‌های عامل را برای خدمات رسانی به مردم در روز سه شنبه تعیین کرده و اطلاع رسانی کند.