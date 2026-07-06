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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: با موافقت استاندار، دستگاههای اجرایی، بانکها و مراکز آموزشی استان روز سهشنبه ۱۶ تیرماه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمدرضا پاکروان با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم هرمزگان در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، افزود: این تصمیم با هدف تأمین ایمنی سفرهای بازگشت کاروانهای عزادار و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری و سوگواری قائد شهید امت در استان گرفته شده است.
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وی افزود: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاههای ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
معاون استاندار هرمزگان گفت: شورای هماهنگی بانکهای استان نیز، شعب ویژه بانکهای عامل را برای خدمات رسانی به مردم در روز سه شنبه تعیین کرده و اطلاع رسانی کند.