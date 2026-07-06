تیم والیبال نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا ۲۰۲۶، مقابل تیم چین تایپه شکست خورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا که به میزبانی شهر ناخون‌راتچاسیما تایلند جریان دارد، تیم ملی ایران در دیداری که از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (پانزدهم تیر) آغاز شد، برابر حریف خود چین‌تایپه نتیجه را واگذار کرد.

نوجوانان ایران در این تقابل، در هر سه ست با نتایج ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶ مغلوب حریف شدند و از کسب پیروزی بازماندند.

در آغاز این مسابقه، کادر فنی تیم ایران با ترکیب اصلی متشکل از آیدا باقرنیا، یکتا کثیری، ستایش نصر اصفهانی، ملینا غفرانی، النا همایونی راد، ثنا نقی‌پور و عسل ولی‌پور وارد میدان شد.

همچنین سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ماریا محمدی، الینا لطفی‌نیا، سما یحیی‌پور و تارا شکی سایر بازیکنان تیم را تشکیل دادند.

سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ) و نازنین کمالوند (ماسور) تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

با این نتیجه، ملی‌پوشان نوجوان ایران ساعت ۱۲:۳۰ فردا (سه‌شنبه شانزدهم تیر) به مصاف آخرین حریف خود می‌روند تا برای تثبیت جایگاه نهایی خود در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم آسیا بجنگند.