رئیس ستاد مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب و خانواده ایشان، با قدردانی از حضور گسترده و همکاری مردم، گفت: با وجود ازدحام کم‌نظیر جمعیت در مسیر تشییع، مراسم با نظم و همراهی مردم در حال برگزاری است و تلاش می‌کنیم پیکر‌های مطهر را پیش از اذان مغرب به شهر قم منتقل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار حسن حسن‌زاده رئیس ستاد مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب و خانواده ایشان ضمن عرض تسلیت به ملت قدرشناس، اظهار کرد: پیکر امام عزیز شهیدمان و خانواده شهید ایشان را در خیابان آزادی مستقر کردیم. هرچند تلاش ما این بود که خودرو حامل پیکر‌ها از خیابان انقلاب عبور کند تا مردم عزیز و زائران محترم بیشتری امکان حضور داشته باشند، اما به دلیل حضور گسترده مردم و باز نبودن معابر، این امکان فراهم نشد و از مردم عزیز شرق تهران که آماده حضور بودند و موفق نشدیم پیکر را به آنان برسانیم، عذرخواهی می‌کنیم.

وی افزود: حرکت در خیابان آزادی تا میدان آزادی به دلیل ازدحام بسیار زیاد جمعیت به‌صورت سانتی‌متر به سانتی‌متر انجام شد و پیمودن مسیر حدود یک‌هزار متری نزدیک به سه ساعت و نیم به طول انجامید تا به میدان آزادی رسیدیم.

یک دور کامل میدان آزادی برای بهره‌مندی همه عزاداران طی شد

رئیس ستاد مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب و خانواده ایشان ادامه داد: میدان آزادی مملو از جمعیت و عاشقان و دلدادگان آقای شهید ایران بود. هنگامی که بخشی از میدان را دور زدیم تا وارد بزرگراه شهید لشکری شویم، مشاهده کردیم که تقریباً نیمی از مردم در بخش جنوبی میدان همچنان منتظر رسیدن پیکر بودند؛ از این‌رو تصمیم گرفتیم یک دور کامل میدان آزادی را طی کنیم تا همه عزیزانی که ساعت‌ها منتظر بودند، از این توفیق و فیض بهره‌مند شوند. این اقدام همچنین موجب شد بسیاری از مردمی که از شرق تهران به سمت میدان آزادی حرکت کرده بودند نیز به مراسم برسند.

خدمات‌رسانی گسترده برای رفاه عزاداران پیش‌بینی شده است

حسن‌زاده با اشاره به ادامه مسیر تشییع از بزرگراه شهید لشکری اظهار کرد: امیدواریم طی چند ساعت آینده به نقطه پایانی مراسم تشییع برسیم. در اینجا لازم می‌دانم از مردم عزیزمان تشکر کنم. این ازدحام، حضور پرشکوه و عظمت حضور مردم، در کنار همکاری، همراهی و کمک آنان به مدیریت شرایط، بسیار ارزشمند بود و صمیمانه از همه مردم قدردانی می‌کنم.

وی افزود: امیدوارم مردم از مقدمات و تمهیداتی که برای مراسم فراهم شده رضایت داشته باشند. همکاران من در تمامی کمیته‌های ستاد برگزاری مراسم تلاش کردند با توجه به گرمای هوا، امکانات لازم از جمله آب آشامیدنی و سایر خدمات مورد نیاز را در خیابان‌های فرعی برای مردم فراهم کنند.

انتقال پیکر‌های مطهر به قم پیش از اذان مغرب انجام خواهد شد

رئیس ستاد مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب و خانواده ایشان تصریح کرد: با همکاری مردم عزیز، قطعاً می‌توانیم ادعا کنیم که بزرگ‌ترین مراسم تشییع با نهایت نظم و انضباط و بدون هیچ‌گونه مشکل و آسیب برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: به مردم عزیز شهر قم وعده داده‌ایم که پیش از اذان مغرب، پیکر‌های مطهر را به این شهر برسانیم؛ بنابراین باید حداکثر تا پیش از ساعت ۱۷ مراسم تشییع به پایان برسد و شرایط انتقال پیکر فراهم شود که امیدواریم با کمک مردم عزیز، این اقدام در زمان مقرر انجام شود.