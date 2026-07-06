مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: هم‌اکنون تردد در تمام محور‌های مواصلاتی استان البرز به‌صورت ایمن و روان در جریان است و زائران و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، داریوش باقرجوان ظهر روز دوشنبه ١۵ تیر ماه در ارتباط زنده با شبکه استانی البرز با تشریح آخرین وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی استان البرز به‌صورت ایمن و روان در جریان است و مشکل خاصی در تردد خودرو‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع از شرایط راه‌ها پیش از آغاز سفر یا در طول مسیر افزود: هموطنان و رانندگان می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت ترافیکی، محدودیت‌های احتمالی و شرایط محور‌های مواصلاتی، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز همچنین از زائرانی که در حال بازگشت از سفر هستند خواست با رعایت کامل قوانین و نکات ایمنی رانندگی، از هرگونه شتاب‌زدگی و رانندگی در حالت خستگی خودداری کنند.

باقرجوان با بیان اینکه در مسیر‌های بازگشت، موکب‌های متعددی برای خدمت‌رسانی به زائران برپا شده است، تصریح کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی، حتماً از این موکب‌ها برای استراحت و تجدید قوا استفاده کنند تا با هوشیاری کامل به مسیر خود ادامه دهند و سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.