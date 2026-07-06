به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حامد آذر گفت: عملیات تعویض لوله آبده چاه روستای پاچکنار و همچنین تعویض لوله خروجی مخزن ذخیره آب روستای آقاسیدشریف با هدف افزایش پایداری شبکه و پیشگیری از بروز اختلال در تأمین آب آشامیدنی هزار و ۳۵۸ خانوار این مناطق اجرا شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، هزار و ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات جاری امور آب و فاضلاب رشت تامین و هزینه شد، افزود: شرکت آب و فاضلاب گیلان با اجرای مستمر طرح‌های بهسازی و نوسازی تأسیسات آبرسانی، تلاش می‌کند با تقویت زیرساخت‌های تامین آب آشامیدنی و رضایتمندی مردم مناطق مختلف، شاخص‌های خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی استان را ارتقا دهد.