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مدیر امور آبفای شهرستان رشت از نوسازی و اصلاح بخشی از تأسیسات آبرسانی در روستاهای پاچکنار و آقاسیدشریف در بخش مرکزی شهرستان با بیش از هزار میلیون ریال هزینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حامد آذر گفت: عملیات تعویض لوله آبده چاه روستای پاچکنار و همچنین تعویض لوله خروجی مخزن ذخیره آب روستای آقاسیدشریف با هدف افزایش پایداری شبکه و پیشگیری از بروز اختلال در تأمین آب آشامیدنی هزار و ۳۵۸ خانوار این مناطق اجرا شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، هزار و ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات جاری امور آب و فاضلاب رشت تامین و هزینه شد، افزود: شرکت آب و فاضلاب گیلان با اجرای مستمر طرحهای بهسازی و نوسازی تأسیسات آبرسانی، تلاش میکند با تقویت زیرساختهای تامین آب آشامیدنی و رضایتمندی مردم مناطق مختلف، شاخصهای خدماترسانی در مناطق شهری و روستایی استان را ارتقا دهد.