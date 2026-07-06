رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برای خرید بلیت و رزرو اقامت از سایت‌ها و منابع رسمی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با بیان اینکه مردم در ایام برگزاری مراسم تشییع مراقب آگهی‌های جعلی بلیت باشند، گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما در این ایام، ممکن است تهیه بلیت با دشواری همراه شود و همین موضوع زمینه را برای انتشار آگهی‌های جعلی توسط کلاهبرداران فراهم می‌کند.

حقی افزود: شهروندان بلیت خود را صرفاً از سایت‌های رسمی شرکت‌های حمل‌ونقل خریداری کنند و از مراجعه به سایت‌های واسطه و آگهی‌های ناشناس در فضای مجازی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: افرادی که برای رزرو محل اقامت یا تور‌های زیارتی در مشهد و سایر شهر‌ها اقدام می‌کنند نیز باید صرفاً از وب‌سایت‌های معتبر و آژانس‌های مسافرتی شناخته‌شده استفاده کنند و به لینک‌ها و پیام‌های مشکوکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اعتماد نکنند.

حقی درباره اهمیت پیگیری اخبار از منابع معتبر نیز ادامه داد: اطلاعات مربوط به زمان و محل برگزاری مراسم، موکب‌ها و سایر جزئیات باید فقط از خبرگزاری‌ها و کانال‌های رسمی دریافت شود و مطالب منتشرشده در گروه‌ها و کانال‌های غیررسمی شبکه‌های اجتماعی فاقد اعتبار است.