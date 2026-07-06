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مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از بسیج تمامی امکانات بقاع متبرکه و استقرار ۱۱ موکب در مسیرهای مواصلاتی استان برای میزبانی از زائران عزیمتکننده به مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی و مسئول کمیته مواکب در بقاع متبرکه ستاد استانی وداع با رهبر شهید انقلاب، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: با توجه به قرار داشتن استان در مسیر رسیدن به مشهد مقدس برای زائرانی که برای وداع به سمت این شهر در سفر هستند و از خراسان جنوبی عبور میکنند، ۱۱ موکب پیشبینی کردهایم که از مسیر شرق آغاز میشود.
حجتالاسلام بخشیپور افزود: پذیرایی، صبحانه، ناهار، شام و میانوعده برای زائران را در همه مواکب داریم و سه موکب پذیرایی و اسکان در طبس با همکاری مردم و امامزاده حسین ابن موسی الکاظم (ع) پیشبینی شده است.
وی گفت: موکب خروجی در اسلامیه و خضری است و یک موکب دیگر در امامزاده تاجالدین روستای ساقی اعلام آمادگی کرده است و همچنین موکب دوازدهم اوقاف نیز در مشهد پیشبینی شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: در همه بقاع استان اسکان و پذیرایی پیش بینی شده است.
حجتالاسلام بخشیپوربا بیان اینکه رهبر شهید انقلاب حق بزرگی بر گردن همه دارند و همه نهایت توان و ارادت خود را به رهبر شهید نشان میدهند، گفت: آمادگی اسکان و پذیرایی از زائران خارجی را نیز درون استان داریم.
وی افزود: همچنین مقرر شده سازمان تبلیغات اسلامی روحانیونی را برای حوزه فرهنگی به مشهد مقدس اعزام کنند.
مسئول کمیته مردمی ستاد تشییع خراسان جنوبی نیز از تدارک گسترده برای اعزام زائران، اجرای پویش «نذر خدمت» و فراهمسازی تمهیدات لازم برای روایتگری مردمی این مراسم خبر داد.
مسئول کمیته مردمی ستاد برنامهریزی و هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب در خراسان جنوبی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه پرسمان گفت: ذیل ستاد تشییع امام شهید، کمیتههایی تشکیل شده است، تسهیلگریهایی برای زائران این مراسم انجام شده و کارگروه بدرقه از جمله این تسهیلگریهاست.
حسینپور افزود: از امشب در میدان اجتماعات شهید رئیسی، تعدادی اتوبوس با بدرقه مردم به مشهد، با پیشبینی مواکب و اسکان تا شب ۱۸ تیرماه جانمایی شده است.
وی گفت: همه اطلاعات مواکب، مکانهای اسکان و سایر اطلاعات لازم در کانال جبهه فرهنگی بارگذاری شده است و شماره تماس مسئولان مواکب و مکانهای اسکان در این کانال موجود است.
مسئول کمیته مردمی ستاد برنامهریزی و هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب در خراسان جنوبی افزود: کارگروه بعدی، کارگروه نذر خدمت است که خدمتهای مختلفی مشخص شده که هماستانیهایی که مشرف شده یا نشدهاند، میتوانند به یاد و نام امام شهید این نذر را انجام دهند.
حسین پور گفت: کارگروه بعدی که در ذیل ستاد مردمی است، کارگروه روایت میباشد تا روایت باشکوه حضور مردم را برای مردم ایران، جهان و تاریخ به تصویر بکشد و مردم با استفاده از تلفنهای همراه خود میتوانند روایتگر حضور باشند.
وی افزود: پویشها و برنامههایی برای جاماندگان نیز پیشبینی شده است که هماستانیها میتوانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۶۶۰۰۰۰۰۳۹۲۹ و دریافت لینک کانال اطلاعرسانی، از آن مطلع شوند.