همزمان با آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، هزاران نفر از مردم شهرستان قرچک با حضور در کاروان‌های اعزامی، راهی مراسم بدرقه قائد امت شدند و در این مسیر، موکب‌های مردمی خدمات گسترده‌ای را به زائران ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زائران پیش از حرکت، با حضور در محل اعزام، از انگیزه‌های خود برای حضور در این مراسم سخن گفتند. آنان در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما، ویژگی‌هایی همچون ساده‌زیستی، مردمی بودن، ایستادگی در برابر دشمنان و تأکید بر وحدت و استقلال کشور را از مهم‌ترین خصوصیات رهبری برشمردند و بر ادامه راه و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن محسنی‌فرد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک نیز گفت: طی سه روز حدود ۱۷ هزار نفر از شهرستان قرچک برای حضور در مراسم وداع، بدرقه و تشییع اعزام شده‌اند.

وی افزود: با مشارکت موکب‌ها، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، از بیش از ۲۰ هزار زائر نیز در این مدت پذیرایی به عمل آمده است.

او گفت:خدمات ارائه‌شده شامل پذیرایی، اسکان موقت، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات رفاهی بوده و این برنامه‌ها با مشارکت گسترده نیروهای مردمی و جهادی انجام شده است.