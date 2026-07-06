به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز دوشنبه ۱۵ تیر ماه همزمان با مراسم تشییع آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، چهره‌هایی همچون اسماعیل خلج، سعید اسدی، محسن افشانی، یاها کاشانی، اسحاق شکری، ابراهیم گله‌دارزاده، رضا مهدیزاده، رضا بصیرت در کنار رائد فریدزاده، رییس سازمان سینمایی، محمد حمیدی مقدم، رییس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حبیب ایل بیگی، مهدی شفیعی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی، بابک رضایی، مدیر کل مرکز موسیقی، آیدین مهدی زاده، مدیر کل هنرهای تجسمی، محمد الله یاری، رییس بنیاد فرهنگی هنری رودکی، حیدری خلیلی، مدیر کل بودجه وزارت ارشاد، نیکنام حسینی پور، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، سید امین مویدی و ... در کنار اقشاری از مردم در این برنامه حضور پیدا کردند.

همچنین محوطه باز مجموعه تئاترشهر و لابی تالار اصلی این مجموعه میزبان گروه‌هایی از مردم بود که در مراسم تشییع شرکت کرده بودند.