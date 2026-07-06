نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی، با بیان اینکه دشمن هنوز شناخت درستی از ملت موحد، حسینی و علوی ایران ندارد افزود: پس از شهادت قائد شهید امت، توجه افکار عمومی جهان بیش از گذشته به دین اسلام، نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب جلب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» که در مصلای امام خمینی تبریز برگزار شد اظهار کرد: دشمنان گمان می‌کردند با به شهادت رساندن این مرد الهی، جایگاه و محبوبیت او در میان مردم کاهش می‌یابد، اما نتیجه کاملاً برعکس شد و شهادت وی دل‌های بیشتری را متوجه اسلام، امامت و ولایت کرد؛ موضوعی که امروز موجب پشیمانی دشمنان شده است.

وی با بیان اینکه دشمن هنوز شناخت درستی از ملت موحد، حسینی و علوی ایران، جهان تشیع و امت اسلامی ندارد افزود: پس از شهادت این شخصیت بزرگ، توجه افکار عمومی جهان بیش از گذشته به دین اسلام، نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب جلب شده است.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه خونخواهی این شهید بزرگوار دو بُعد اساسی دارد گفت: نخست، ادامه مسیر پیشرفت و توسعه کشور و دوم، مجازات عاملان این جنایت به گونه‌ای که دشمنان اسلام و ایران با خواری و ذلت روبه‌رو شوند و دیگر جرأت تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به نهضت عاشورا این واقعه را یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: عاشورا تنها روایت شهادت و مظلومیت نیست، بلکه نمایش مدیریتی الهی است. امام حسین (علیه السلام) در برابر سپاهی عظیم ایستاد و با هدایت و روشنگری، رسالت تاریخی خود را به انجام رساند.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی رهبر شهید گفت: مدیریت ۳۷ ساله کشور در سخت‌ترین شرایط و عبور از بحران‌های متعدد، نشان‌دهنده عظمت شخصیت مدیریتی او بود و شهادت مظلومانه‌اش نیز بر مظلومیت این شخصیت بزرگ افزود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی با تبیین جایگاه ولایت فقیه تصریح کرد: ولی‌فقیه همواره مراقب است تا بیش از حد متعارف فشاری بر مردم وارد نشود و با درایت، کشور را در شرایط دشوار هدایت کند. اداره کشوری که همه قدرت‌های ظالم جهان در برابر آن صف‌آرایی کرده‌اند، تنها با اتکا به مسئولان اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند رهبری حکیمانه ولی‌امر مسلمین است.

وی افزود: اعتقاد عمیق مردم به رهبری از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد و آنان بر این باور هستند که تصمیم‌های کلان کشور، از جمله جهاد، مذاکره و انتقام، باید بر اساس تدبیر و فرمان رهبر انقلاب اتخاذ شود.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت تداوم راه رهبر شهید خاطرنشان کرد: ملت ایران بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب آیت الله مجتبی خامنه ای تجدید می‌کند و با قدرت این مسیر را ادامه خواهد داد. انقلاب اسلامی نیز با وجود همه دشمنی‌ها، هر روز مقتدرتر از گذشته به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچ قدرتی توان خاموش کردن اراده این ملت را ندارد.

وی وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل تحقق این اهداف دانست و گفت: همه آحاد جامعه باید در کنار یکدیگر، با پرهیز از اختلاف، پشت سر رهبر انقلاب معظم انقلاب اسلامی حرکت کنند تا زمینه پیشرفت کشور و ناکامی دشمنان فراهم شود.

امام جمعه تبریز از مسئولان خواست با تلاش مضاعف برای رفع مشکلات مردم و اصلاح و پیشرفت جامعه گام بردارند تا پرچم انقلاب اسلامی به دست رهبر عالقدر انقلاب به صاحب اصلی آن حضرت ولی‌عصر مهدی موعود (عج) سپرده شود.