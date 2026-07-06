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بیش از هزار نفر از مردم ولایتمدار سوادکوه در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه سوادکوه از عزیمت کاران ۱۰۵۰ نفره از سوادکوه به تهران خبر داد.
سرهنگ مهدی رضایی افزود: تعدادی از این زائران با ۶ دستگاه اتوبوس و ون و بقیه با خودروهای سواری جهت تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به تهران اعزام شدند.
فرمانده بسیج مقاومت سوادکوه تصریح کرد: محل اسکان و غذای این افراد برای شرکت در مراسم وداع و تشییع تدارک دیده شده است.
سرهنگ رضایی از همکاری ادارات و شهرداریهای سوادکوه و فرماندار جهادی و مردم عزیز شهرستان سوادکوه قدر دانی کرد.