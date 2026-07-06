مدیرکل راه‌آهن قم از افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطارهای مسیر تهران–قم برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل راه‌آهن قم گفت: همزمان با مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، ظرفیت قطارهای قم ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در مجموع ۳۸ رام قطار حومه‌ای برای جابه‌جایی زائران و عزاداران راه‌اندازی شده است.

مجید ارجونی گفت: برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضای سفر، برخی قطارهای مسیر تهران–قم به‌صورت کوپل سیر می‌کنند و با این اقدام، ظرفیت جابه‌جایی مسافران در این مسیر ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در مجموع ۳۸ رام قطار حومه‌ای برای انتقال زائران و عزاداران به قم پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۲۰ رام قطار به‌صورت رفت و برگشت در مسیر تهران–قم تردد می‌کنند.

مدیرکل راه‌آهن قم ادامه داد: در مجموع ۱۴ رام قطار نیز در مسیرهای کاشان و اراک برای انتقال عاشقان و عزاداران رهبر شهید به قم در نظر گرفته شده تا خدمات حمل‌ونقل ریلی با حداکثر ظرفیت و به‌صورت مستمر ارائه شود.