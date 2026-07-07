به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در تجمعات انبوه و ازدحام جمعیت رعایت اصول ایمنی، همدلی، آرامش و همکاری ضروری است.

در ازدحام شدید، به دلیل فشار جمعیت و ناتوانی در تنفس، سلامت افراد می‌تواند دچار خطر شود، اما با چند اقدام ساده می‌توان این خطر را کاهش داد.

۱ - اگر در موج جمعیت گرفتار شدید، دست‌ها را مانند یک بوکسور جلوی سینه نگه دارید؛ این فضای کوچک، به ریه‌های شما فرصت نفس کشیدن می‌دهد. سر خود را بالا نگه دارید و به نفس کشیدن آرام و عمیق ادامه دهید.

۲ - همراه با جمعیت حرکت کنید و هل ندهید، زیرا حرکت ناگهانی فقط فشار را بیشتر می‌کند.

۳ - به محض کاهش فشار، به‌صورت مورب به سمت حاشیه‌های جمعیت بروید. در صورت امکان با صدای بلند کمک بخواهید و به نیرو‌های امدادی اطلاع دهید.

۴ - از دیوارها، نرده‌ها و موانع سخت فاصله بگیرید. این نقاط می‌توانند به تله خطرناک تبدیل شوند.

۵ - زمین نخورید، اما اگر تعادل خود را از دست دادید و زمین خوردید به سرعت به پهلو جمع شوید، زانو‌ها را به شکم نزدیک کنید و از سر و گردن خود محافظت کنید. سپس به آرامی و زمانی که مطمئن هستید مسیر باز است. بلند شوید.

به خاطر داشته باشید بهترین راه نجات از ازدحام، ترک زودهنگام محل پیش از تبدیل شدن شلوغی به بحران است.