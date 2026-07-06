۸۷ زندانی نیازمند دارای محکومیت مالی غیرعمد آذربایجان غربی، طی پویش انسان‌دوستانه «به عشق امام شهید می‌بخشم» آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ترویج فرهنگ ایثار و همبستگی اجتماعی، ۸۷ زندانی نیازمند دارای محکومیت مالی غیرعمد در استان آذربایجان غربی، طی پویش انسان‌دوستانه «به عشق امام شهید می‌بخشم» به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی و نایب رئیس ستاد دیه این استان، در تشریح جزئیات این اقدام انسان دوستانه تصریح کرد: «این طرح از نهم تیرماه آغاز شد و تا پانزدهم همین ماه، با مراجعه خیرین و شکات جهت مشارکت در این امر خداپسندانه، ۸۷ نفر از زندانیان نیازمند با محکومیت مالی غیرعمد آزاد شدند؛ دستاوردی که مرهون تلاش حمایت‌های بی‌دریغ خیرین است.»

مراد فتحی در بخش تکمیلی این گزارش، ضمن تجلیل از روح سخاوتمندی خیرین و گستره همت آنان در گره‌گشایی از مشکلات مددجویان، خاطرنشان کرد: «در حالی که مجموع بدهی زندانیان نیازمند در این طرح بالغ بر سیصد و بیست میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان بود، جود و سخاوت خیرین و حمایت‌های ستاد دیه منجر به تأمین مبلغ ۸۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال از این بدهی شد؛ اقدامی که گویای پیوند عمیق مردم نوعدوست با اقدار انسانی است.»

وی همچنین با اشاره به فرآیند آزادی این مددجویان نیازمند جرائم عیر عمد تأکید کرد که در کنار حمایت مالی خیرین، پذیرش اعسار در مراجع قضایی و همچنین گذشت قابل توجه شکات از مبالغ بدهی، نقش کلیدی و اثرگذاری در تسهیل روند آزادی این افراد و بازگشت آنها به جامعه داشت.

نایب رئیس ستاد دیه استان آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: «شناسایی و آزادسازی محکومان مالی غیرعمد با جدیت تا هجدهم تیرماه ادامه خواهد داشت تا با کمک مردم نوعدوست و خیرین، فرصتی دوباره برای بازگشت سایر مددجویان به آغوش خانواده فراهم گردد.»