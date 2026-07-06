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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همراه با خیل عظیم ملت ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه، همراه با خیل عظیم مردم ایران، در آئین تشییع امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، شرکت کرد.
اسلامی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: امام شهیدمان، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه به آرزوی دیرینه خودشان یعنی شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد: مردم عزیز باید بدانند با تأسی به منویات ایشان، راه گسترش آبروبخشی به ایران و انقلاب اسلامی روزافزون خواهد بود.
وی افزود: امت اسلامی با فهم و درک همه جانبه از منویات و رهنمودهای حکیمانه ایشان، راهی را که امام شهید با ایمان رهبری کردند؛ ادامه خواهند داد و ایران اسلامی قویتر از گذشته حرکت خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: مردم عزیز ایران اسلامی همواره در مراسمهای مختلف شرکت کردهاند و امروز نیز با اشک و آه و مقتدرانه؛ شعار خونخواهی امام شهیدمان را سر دادند.
وی تاکید کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم امروز بیعت دوباره با آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و امام شهیدمان است و دنیا باید بداند این جریانی نیست که کسی بتواند با فشار جنگ آن را خاموش کند؛ زیرا به مثابه یک جریان زنده است و ریشه در ایمان و حمایت خداوند متعال دارد و روز به روز قویتر و گستردهتر از گذشته ایفای نقش خواهد کرد.
اسلامی در پایان گفت: امیدواریم خداوند متعال رهبر شهیدمان حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه را با انبیاء و اولیاء محشور بدارد و ایشان در روز قیامت شفاعت همه را کنند و دعایشان بدرقه راه این ملت عزیز و پرافتخار باشد.