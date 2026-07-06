مردم ولایتمدار استان همدان در تجمعات مردمی، عشق و ارادت خود را به رهبری نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم غیور و ولایتمدار استان همدان ، در تجمعات مردمی، عشق و ارادت خود را به رهبری نشان دادند.

ملت بزرگ و قدرشناس ایران اسلامی و استان همدان در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، عزادار است و وداع تاریخی با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایشان و صیانت از دستاورد‌های بی‌بدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کرده است.