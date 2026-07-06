\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0644\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0639\u0635\u0631 \u0648 \u0634\u0628 \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0648\u0642\u0627\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0628\u0631 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062f\u0627\u0634\u062a.\n