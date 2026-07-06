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دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان گفت: شهادت رهبر شهید، فصل تازهای در مسیر مقاومت گشوده و موجی از بیداری و ظلمستیزی را در میان جوانان جهان اسلام ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان در سخنانی اظهار داشت: شهادت رهبر شهید (ره)، فصل تازهای در مسیر مقاومت گشوده و موجی از بیداری و ظلمستیزی را در میان جوانان جهان اسلام ایجاد کرده است.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: شهادت پرافتخار رهبر شهید (ره)، تنها یک رخداد عاطفی و سیاسی نیست، بلکه نقطه عطفی در مسیر گفتمان مقاومت و بیداری اسلامی به شمار میآید؛ رخدادی که توانسته است راهبرد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران را بر پایهای عمیقتر و اندیشهای استوارتر بازتعریف کند.
وی افزود: رهبر شهید (ره) در تمام مراحل زندگی خویش، با رفتار، مواضع و مجاهدت عملی خود نشان داد که ایستادگی در برابر ظلم، استکبار و سلطهطلبی، مسیری دشوار، اما عزتمندانه است؛ راهی که بدون فداکاری، صبر و تحمل سختیها به سرانجام نمیرسد. ایشان با اخلاص، شجاعت و ایمان راسخ خود ثابت کرد که مقاومت، صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه مکتبی برخاسته از ایمان و حقیقتطلبی است.
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان با تأکید بر جایگاه ولایت در هندسه فکری انقلاب اسلامی تصریح کرد: طرح و مکتب ولایت، هرگز در برابر فشارها، تهدیدها و توطئههای دشمنان دچار عقبنشینی یا تغییر مسیر نمیشود و بر سر اصول اساسی خود معامله نمیکند. این ایستادگی، جلوهای روشن از توکل حقیقی به خداوند و نمونهای عملی از شجاعت حکیمانه است که توانسته ملتهای آزاده را به سوی خود جذب کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شهادت مظلومانه رهبر شهید (ره)، موج تازهای از آگاهی و بیداری را در میان نسل جوان جهان ایجاد کرده است. امروز جوانان بسیاری در کشورهای مختلف، با الهام از فرهنگ مقاومت و ایثار، نسبت به حقیقت نبرد میان حق و باطل آگاهی بیشتری یافتهاند و این بیداری، زمینهساز شکلگیری حرکتی گستردهتر و ریشهدارتر در دفاع از عدالت و کرامت انسانی خواهد شد.
این روحانی پاکستانی ادامه داد: حضور پرشور مردم در مراسم تاریخی و کمنظیر تشییع پیکر رهبر شهید (ره) و مشارکت گسترده آزادگان و بیداردلان از نقاط مختلف جهان، بیانگر آن است که یک جریان فکری و مقاومتی جدید در حال شکلگیری است؛ جریانی که با تکیه بر ایمان، آگاهی و روحیه ظلمستیزی، میتواند معادلات قدرت در جهان را تحت تأثیر قرار دهد و مقابله با آن برای نظام سلطه و تفکر غربی آسان نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شهادت، پایان زندگی نیست؛ بلکه آغاز سفری جاودانه و ماندگار در تاریخ انسانیت است. خون شهید تنها بر زمین جاری نمیشود، بلکه در وجدان ملتها نفوذ میکند و بذر بیداری، آزادیخواهی و انقلاب را در دل جوامع میکارد. از همین رو، شهدا همواره زندهاند و مسیر عزت و مقاومت را به ملتها نشان میدهند.
حجتالاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی در پایان تأکید کرد: تاریخ همواره نشان داده است که عزت و سربلندی ملتها، تنها با تکیه بر قدرت نظامی و امکانات مادی به دست نمیآید، بلکه ملتهایی ماندگار و سرافراز میشوند که فرزندانشان برای دفاع از حق، عدالت و ارزشهای الهی از جان خود میگذرند. شهید، انسانی است که با ایثار جان خویش، حیات جاودانه مییابد و چراغ راه نسلهای آینده در مسیر حق، عزت، استقلال و استقامت میشود.