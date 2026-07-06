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با حضور مدیران ارشد دستگاههای امدادی، خدماتی، انتظامی و اجرایی مانور آمادگی دستگاهها در خیابان امام رضا و در نزدیکی ترمینال مسافربری مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: در آستانه بدرقه آقای شهید ایران در مشهدالرضا دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در قالب یک مانور مشترک، میزان آمادگی و هماهنگی خود را برای ارائه خدمات به زائران و شهروندان به نمایش گذاشتند.
مهدی شاد افزود: در این مانور، دستگاههای امدادی، خدماتی، انتظامی و اجرایی، آخرین هماهنگیهای عملیاتی را در حوزههای امدادرسانی، مدیریت ترافیک، خدمات شهری، سلامت و پشتیبانی مورد ارزیابی قرار دادند.
وی ادامه داد: تمرین مدیریت بحران، سرعت واکنش، ارتباط میان دستگاهها و اجرای سناریوهای مختلف، از مهمترین بخشهای این مانور بود تا در مراسم، خدمات با نظم و آمادگی کامل ارائه شود.
وی بیان کرد: هدف از اجرای این مانور، ارتقای سطح آمادگی، هماهنگی میان دستگاهها و ارائه خدمات شایسته به زائرین آقای شهید ایران است.