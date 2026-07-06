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تیمهای عملیاتی امور آب و فاضلاب فیروزکوه با اقدامی بهموقع و تخصصی، شکستگی خط انتقال مخزن هوایی کوهسار را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کرده و پایداری شبکه توزیع آب را برای شهروندان تضمین کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور آب و فاضلاب فیروزکوه گفت: به دنبال بروز حادثه و شکستگی در خط انتقال مخزن هوایی منطقه کوهسار فیروزکوه (لوله ۲۰۰ میلیمتر از جنس پلیاتیلن)، بلافاصله همکاران بخش شبکه و بهرهبرداری امور آبفا به محل حادثه اعزام شدند.
حسین درویش خضری افزود: با توجه به اهمیت پایداری آب شرب منطقه و جلوگیری از هدررفت آب، همکاران ما در اسرع وقت عملیات حفاری، برش و اصلاح این لوله پلیاتیلن را آغاز کردند و موفق شدند این خط انتقال آسیبدیده را بازسازی کرده و مجدداً به مدار خدمترسانی بازگردانند.
وی با تأکید بر مدیریت توزیع آب در طول زمان انجام عملیات تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق و مانور مناسب روی شبکه در زمان تعمیرات گفت :خوشبختانه این عملیات بدون بروز افت فشار شدید یا قطعی آب برای شهروندان منطقه به پایان رسید و مردم عزیز هیچگونه قطعی آبی را احساس نکردند.