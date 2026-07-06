به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، به‌صورت رسمی از تمدید قرارداد جلال‌الدین علی‌محمدی خبر داد تا کاپیتان این تیم به‌عنوان نخستین بازیکن تمدیدی سبزپوشان، حضور خود را درجمع گاندو‌ها برای یک فصل دیگر قطعی کند.

علی‌محمدی که تابستان گذشته به‌عنوان بازیکن باتجربه سپاهان با نظر قاسم حدادی‌فر به ذوب‌آهن پیوسته بود، پس از ارائه عملکرد قابل قبول و به‌دست آوردن بازوبند کاپیتانی، حالا با توافق باشگاه قراردادش را تمدید کرده تا همچنان یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان ترکیب ذوب‌آهن در فصل پیش رو باشد.

این هافبک باتجربه که سابقه حضور در تیم‌های سپاهان، مس رفسنجان، پیکان تهران، گسترش‌فولاد تبریز و فجرسپاسی شیراز را نیز در کارنامه دارد، در سال‌های اخیر همواره یکی از چهره‌های باثبات لیگ برتر بوده و علاوه‌بر تجربه بالا، توانایی بازی در چند پست خط میانی را نیز دارد، وی تاکنون ۳۷ گل و ۱۷ پاس گل در رقابت‌های لیگ برتر به ثبت رسانده و از بازیکنان باسابقه فوتبال ایران شمرده می‌شود.