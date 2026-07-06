تمهیدات ویژه ترافیکی در اجتماع بزرگ اصفهان برای برگزاری آیین سوگواری و بزرگداشت قائد شهید امت، حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) به کار گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری این مراسم در میدان امام حسین (ع)، امروز دوشنبه پانزدهم تیرافزود: برای آسان شدن دسترسی شهروندان به محل برگزاری مراسم، پارکینگ‌های طبقاتی آیت الله طالقانی، جهان نما، حکیم، پارکینگ زیرسطحی باغ گلدسته و پارکینگ آیت‌الله خراسانی از ساعت ۱۵ تا پایان مراسم به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

سید علی عبدالهی افزود: خودرو‌های نظارتی ثبت تخلف با تغییر مأموریت، وظیفه روان‌سازی جریان ترافیک در معابر منتهی به میدان و هدایت خودرو‌ها به مسیر‌های موازی را بر عهده دارند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی پیشگیری شود.

وی ادامه داد: مرکز مدیریت کنترل ترافیک با رصد مستمر معابر سطح شهر از طریق دوربین‌های نظارتی، مدیریت و هدایت جریان ترافیک را به‌صورت ویژه انجام می‌دهد.

عبدالهی با اشاره به آماده‌باش سازمان‌های مترو و اتوبوسرانی برای ارائه خدمات به شهروندان برای دسترسی آسان به محل مراسم و با توجه به رایگان بودن مترو از ساعت ۱۵ امروز از شهروندان خواست: برای برگزاری باشکوه این آیین و حفظ روان بودن ترافیک، از وسایل نقلیه عمومی استفاده و از تردد با خودروی شخصی در هسته مرکزی شهر خودداری کنند.